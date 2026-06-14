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ਓਮਾਨ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਮਸਕਟ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਉਰਥਨਾਥਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

INDIAN NATIONAL DIES NEAR OMAN
ਓਮਾਨ ਤੱਟ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 9:47 PM IST

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ਦੁਬਈ: ਓਮਾਨ ਦੇ ਡੁਕਮ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਸਕਟ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦੂਤਾਵਾਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਉਰਥਨਾਥਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ।"

"ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ"

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਟੈਂਕਰ (ਐਮਟੀ) ਸੇਲੇਸਟੀਅਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਰਥਨਾਥਨ ਦੀ ਮੌਤ "ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ" ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਮਰੀਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਮਟੀ ਸੇਲੇਸਟੀਅਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

INDIAN SAILOR DIES
MT CELESTIAL
STAIGHT OF HORMUZ
ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਊਰਥਨਾਥਨ
INDIAN NATIONAL DIES NEAR OMAN

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