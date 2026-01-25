ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।"
Published : January 25, 2026 at 10:05 AM IST
ਮਿਨੀਸੋਟਾ: ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਹਾ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
🇺🇸 Minnesota Governor Tim Walz said Saturday that federal agents deployed in Minneapolis as part of a sweeping immigration crackdown had carried out " another horrific shooting," less than three weeks after the fatal shooting of renee good.— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਓਹਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਹਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਕਿਹਾ। ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।"
ਆਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈਂਡਗਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਹਾਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਸੀ।
Federal immigration agents shot dead a man in Minneapolis on Saturday, officials said -- the second fatal shooting of a civilian in the city, sparking fresh protests and outrage from state officials. https://t.co/3b0QabjLgw pic.twitter.com/LRe0B3Aboh— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਨਿਵਾਸੀ ਰੇਨੀ ਨਿਕੋਲ ਗੁੱਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ICE ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ICE ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ।