ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਮਝੋਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ- ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਯੂਕਰੇਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ "ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਸਲਾ" ਕਿਹਾ।
Published : October 10, 2026 at 9:00 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 300,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ "ਵੱਡਾ ਸਮਝੋਤਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ" ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿਰਾਕਿਊਜ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ,"।
ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 300,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 300,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 500,000 ਟਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਐਕਸ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਅੱਜ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਸੀ। "ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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