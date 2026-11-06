ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਈਸਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀਪ ਜਗਾਇਆ ਸੀ।
Published : November 6, 2026 at 10:18 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਈਸਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਤਦ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਰੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦੀਆ ਜਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤੇ ਆਯੋਜਿਤ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਉਤਸਵ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਟਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲੇਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਡਾਹੋ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਡਾਹੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਡਾਹੋ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬੀਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਮ ਪਿਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਲੀ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।" ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੀਐਟਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀਵਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ (ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਉਤਸਵਾਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
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