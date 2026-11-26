ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ! ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?
ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
Published : November 26, 2026 at 7:25 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਚੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ, 27-ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ 50 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਦ ਏਪੀ ਵੋਟਰ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਐਂਬਰੇਅਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ 20 (G20) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਓ ਜਿਆਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਸਨੂੰ 'ਓਵਰਕੈਪੈਸਿਟੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 60 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 10% ਤੋਂ 12.5% ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ: ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਅਤੇ ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
(Source:AP)