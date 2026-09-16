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ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ !

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

US DEPLOYED WEAPONS IN SPACE
US DEPLOYED WEAPONS IN SPACE (IANS)
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By AP (Associated Press)

Published : September 16, 2026 at 10:23 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ 'ਪੁਲਾੜੀ ਹਥਿਆਰ' ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੈਨਾਤ

ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰੌਏ ਮੇਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਾੜ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ 'ਐਂਟੀ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ' (ਉਪਗ੍ਰਹਿ-ਵਿਰੋਧੀ) ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਟੀ-ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 'ਆਟੋਨੋਮਸ' (ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਨ ਵੇਅ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਆਰਟਲਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਿਲਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।-'ਏਅਰ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ'

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ’ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਾੜ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ' ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2029 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ?

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2029 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 542 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਨੇੜਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ (ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਰੂਸੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ।

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