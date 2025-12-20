ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ISIS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਕਆਈ'

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ISIS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਕਆਈ'
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ (ISIS) ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ANI
Published : December 20, 2025 at 10:35 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਕਆਈ'
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਲੜਾਕਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਕਆਈ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਪਾਲਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਓਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾ...
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੂਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਕਆਈ," ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ, ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਹਾਕੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਰਜੈਂਟ ਐਡਗਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟੋਰੇਸ ਟੋਵਰ, 25, ਡੇਸ ਮੋਇਨੇਸ, ਆਇਓਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਵਿਲੀਅਮ ਨਥਾਨਿਏਲ ਹਾਵਰਡ, 29, ਮਾਰਸ਼ਲਟਾਊਨ, ਆਇਓਵਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।