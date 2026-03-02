ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਡੀਕ'

ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

America again threatens Iran, saying, 'No apologies, we've been waiting for this opportunity for 47 years'
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 2, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1979 ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ... ਜੰਗ ਨਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ... ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 1979 ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਡੈਨ ਰਾਈਜ਼ਿਨ-ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 01:15 ਵਜੇ (ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:45 ਵਜੇ), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ, ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਫੌਜ, ਨੇਵੀ, ਮਰੀਨ ਕੋਰ, ਸਪੇਸ ਗਾਰਡ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।"

