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ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ। ਜਹਾਜ਼ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ...

PLANE GOT DISTRESS CALL
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਲਾਨੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਜੋ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਬੇਨ-ਗੁਰੀਅਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ। (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 30, 2026 at 7:54 PM IST

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ਤੇਲ ਅਵੀਵ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ।

ਜਹਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਜੇਨੇਵਾ-ਪੈਰਿਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਚੈਨਲ 12 ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਫਲਾਈਟ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ FZ 1073, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਬੂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਫਲਾਈਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 737 MAX 8 ਸੀ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 737 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ-ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੰਗਲ-ਆਈਸਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 69 ਮੈਕਸ 8 ਸੰਸਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਡਾਣ ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ 95.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਉਡਾਣ
ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ
CLASH BETWEEN PILOTS
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
PLANE GOT DISTRESS CALL

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