'ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ': G20 ਐਲਾਨਨਾਮਾ

G20 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ।

G 20 DECLARATION
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 22 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ। (PTI)
Published : November 23, 2025 at 7:18 AM IST

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ/ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। G20 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

39 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੈਕਰੋ-ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।"

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਖੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੇਤ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸਟ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜ (SIDS) ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (LDCs)।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, (ਇਹ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

G20 ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ G20 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। "ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਜੋਖਮ ਪਛਾਣ, ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।"

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੱਬਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ G20 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ G20 ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AI ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੌਰਾਨ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ G20 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਰੋਨਾਲਡ ਲਾਮੋਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਮੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

