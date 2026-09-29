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ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ, 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

2021 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।

Myanmar Rakhine kills several people
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 29, 2026 at 11:08 AM IST

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ਬੈਂਕਾਕ: ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 49 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 58 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਰਾਖਾਈਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਾਕਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਾਂਡਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (210 ਮੀਲ) ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਕਟਾਓ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਰਾਕਾਨ ਫੌਜ ਰਾਖਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਕਟਾਓ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਖਾਈਨ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਹੁਨ ਆਂਗ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਾਖਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।" ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਫੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਖਾਈਨ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਖਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਖਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਖਾਈਨ ਦੇ ਮਰਾਉਕ-ਯੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 34 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 80 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

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AIRSTRIKE IN MYANMAR RAKHINE
ਮਿਆਂਮਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ
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MYANMAR RAKHINE KILLS SEVERAL

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