ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 278 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤੇ ਸਾਹ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 12:19 PM IST

ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। TK726 ਕਾਲ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

'ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ'

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਲਾਵਲੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ 278 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 11 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੱਜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

'ਫਲਾਈਟ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗਲਤੀ'

ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਬੱਸ ਏ330 ਆਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰਨਵੇਅ ਸੈਂਟਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲਸਾਈਨ TK726 ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ 224 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

