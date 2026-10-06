ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 9,000 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਇਆ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੰਡਨ-ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਉਡਾਣ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
Published : October 6, 2026 at 10:44 AM IST
ਲੰਡਨ: ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਾਪਸ ਆਈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:50 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਫਲਾਈਟ BA295 ਅਚਾਨਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਇੰਗ 777-200ER ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਓਹੇਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ORD) ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 37,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਅਤੇ "ਸਕੌਕਿੰਗ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਗਨਲ।
#BA295 from London to Chicago squawking 7700 and descended down to 9000 feet above Ireland. https://t.co/KTkShOpJUh https://t.co/McVLR7XzEA— Flightradar24 (@flightradar24) October 5, 2026
ਫਲਾਈਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 28,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ 9,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7700 ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਡ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਆਕ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ 7700 ਕੋਡ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਡਾਣ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।