ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਇਲਟ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Air india pilot
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (File Photo-ANI)
author img

By ANI

Published : January 3, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ (CYVR) ਤੋਂ ਵਿਯੇਨਾ (LOWW) ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ AI186 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (RCMP) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (RCMP) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI186 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (CARs) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CARs 602.02 ਅਤੇ CARs 602.03 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਆਪਰੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (FAOC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ AI186 ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਡਾਨਾਂ AI-358 ਅਤੇ AI-357 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਪਕਰਣ ਸੂਚੀ (MEL) ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। DGCA ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

