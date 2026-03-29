ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਊਬਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਟਾਪੂ ?
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਊਬਾ ਹੈ।
Published : March 29, 2026 at 10:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਅਸਫਲ ਰਾਜ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
US President Donald Trump said Friday " cuba is next" in his latest threat against the caribbean island, as he dismissed concerns that recent american military actions would cost him political support.— AFP News Agency (@AFP) March 28, 2026
➡️ https://t.co/5oQbXctMjW pic.twitter.com/qmIsymyyMe
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬਾ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਗੁਏਲ ਡਿਆਜ਼-ਕੈਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 67 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 67 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ 1959 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੇ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
1962 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਦੇਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ 1959 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ।
ਟਰੰਪ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।