ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ "ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By IANS

Published : February 21, 2026 at 8:04 AM IST

4 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਏਜੰਡਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ, ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਟੈਰਿਫ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਰੀਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ IEEPA ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ IEEPA ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।'"

ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 232 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 301 ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਟਰੰਪ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ" ਧਾਰਾ 301 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 122 ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਊ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ।" ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ "$175 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਆ ਹੁਣ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਉਹ ਰਾਏ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੱਸਿਆ। "ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਓ 'ਤੇ 50,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ S&P 'ਤੇ 7,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, "ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਟੈਰਿਫ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਧਾਰਾ 232) ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ (ਧਾਰਾ 301) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ IEEPA ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼-ਨੀਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

