"ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਈਰਾਨ' ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਕਤਰ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
By ANI
Published : November 10, 2026 at 8:25 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਜਾਸਿਮ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਇਰਨ ਗੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ "ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੱਲ" ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। "ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਜਾਸਿਮ ਅਲ ਥਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
I had an excellent conversation with Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, the Prime Minister of Qatar, wherein much was discussed with respect to the Islamic Republic of Iran. Most importantly, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, and others, would prefer the status quo, in other words, a continuation of the Greatest Naval Blockade in History, and the new Operation Iron Gate — Therefore, Land and Sea. All have agreed that Iran cannot have a Nuclear Weapon — That is non-negotiable! Should there be any change with respect to developments in the Middle East, the United States of America is “locked and loaded” and ready to go. At this point, however, that seems to be quite unlikely. Israel, and the entire Middle East, are protected from Iranian danger and threats. We are seeing positive momentum toward an end to this Conflict, and will ensure that America’s interests are at all times protected. At the conclusion of this Military Engagement, the American People, and the World, will be far safer and more secure. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 9 2026, 4:29 PM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 9, 2026
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਇਰਨ ਗੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ - ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ!'"
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ "ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੋਡ" ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।" ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
"ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ"
ਉਨ੍ਹਾਂ (ਇਰਾਨ ਦੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੀਐਨਐਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 38 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਕਤਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀਰੋਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।