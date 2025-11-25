ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ'
ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
By ANI
Published : November 25, 2025 at 5:37 PM IST
ਕਾਬੁਲ: ਕਾਬੁਲ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਕਤਿਕਾ, ਖੋਸਤ ਅਤੇ ਕੁਨਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
and expose the ongoing failures of Pakistan’s military regime.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
The Islamic Emirate of Afghanistan strongly condemns this violation and act of aggression, and stresses that defending its airspace, territory, and citizens is its legitimate right.
4/3
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਕਤਿਕਾ, ਖੋਸਤ ਅਤੇ ਕੁਨਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
"ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਅਮੀਰਾਤ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Last night at around 12 o’clock in the Gorbuz district of Khost province, in the Mughalgai area, the Pakistani invading forces bombed the house of a local civilian resident, Waliat Khan, son of Qazi Mir. As a result, nine children (five boys and four girls)— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
21
ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੋਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗੋਰਬੂਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਗਲਗਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੀਅਤ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੌਂ ਬੱਚੇ (ਪੰਜ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ) ਮਾਰੇ ਗਏ।"
ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨਾਰ ਅਤੇ ਪਕਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
د #افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د #پاکستان لخوا پر #خوست، #کنړ او #پکتیکا هوایي بریدونه چې له امله یې کوچنیان او میرمنې شهیدان شوي په کلکه غندي او دا عمل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګڼي.— Hamid Karzai (@KarzaiH) November 25, 2025
حامد کرزی له پاکستانه غواړي چې له افغانستان سره پر بین المللي اصولو او د ښه…
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ, ਜ਼ਾਲਮੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਵਫ਼ਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ, ਕਤਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
There are reports of multiple attacks by Pakistan in Afghanistan's Khost, Kunar, and Paktika provinces tonight. According to Initial report in Khost's Mughulgai area 9 children and one woman were killed. In Kunar and Paktika initial reports allege 4 civilians were injured.— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) November 25, 2025
I…
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸੀ।