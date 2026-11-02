ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ; ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
By ANI
Published : November 2, 2026 at 8:51 AM IST
ਫਲੋਰੀਡਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰੇਸਥੇਵਨ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰੇਸਥੇਵਨ ਨੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:50 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਆਸਟਿਨ-ਬਰਗਸਟ੍ਰੋਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਐਲੂਥੇਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
CHILLING AUDIO captures FEMALE PILOT’S FINAL MOMENTS before PLANE CRASHES in FLORIDA ‘MAYDAY, MAYDAY, we’re descending 10,000 FEET PER MINUTE’ ‘LOOK OUTSIDE JACK… HOLY FU*K WE’RE OUT OF TIME’ — TERRIFYING final words heard before impact https://t.co/AaHiQRI69N— RT (@RT_com) November 1, 2026
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕ੍ਰੇਸਥੇਵਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਐਵੇਨਿਊ ਨੌਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ
ਪਾਮ ਬੀਚ ਕਾਉਂਟੀ ਫਾਇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਫਲਾਈਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਲਾਈਟਰਾਡਾਰ24 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੀਅਰਜੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਿਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਨੇਪਲਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:48 ਵਜੇ UTC 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।