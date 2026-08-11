ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ UAE Visa ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ UAE Visa ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਏਈ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By PTI
Published : August 11, 2026 at 3:27 PM IST
ਦੁਬਈ: ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਏਈ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੋਣਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ, ਯਾਤਰਾ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ AED 252 (ਲਗਭਗ 6,500 ਰੁਪਏ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਯੂਏਈ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।