ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ : ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਟ !
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਫੇਅਰ ਹੈ।
By ANI
Published : November 13, 2026 at 9:03 AM IST
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਆਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 'ਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ' ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪਾਵੇਲ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਐਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਆਂਗ ਪਾਵੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਜੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਵੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 48 ਸਾਲਾ ਪਾਵੇਲ 2008 ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਿੱਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਗਾਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਦੇ ਚੀਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਲਿਸ ਹੁਆਂਗ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼
ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ, ਜਿਸਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚਿਪਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।