ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ

THAILAND:ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਮਾਲੀ ਸੋਚੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

Thai soldier was killed in an attack by Cambodia
ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਈ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮੌਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 12:36 PM IST

ਬੈਂਕਾਕ: ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਥਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿੰਥਾਈ ਸੁਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਈ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ "ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਸਮਰਥਕ ਅੱਗ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।"

ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਮਾਲੀ ਸੋਚੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੰਬੋਡੀਆ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ'

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਥਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਥਾਈ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਈ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥਾਈ ਸੈਨਿਕ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1907 ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1962 ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੀਆ ਵਿਹੀਅਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਅਰਥਾਤ, ਸਰਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ।

