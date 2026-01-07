ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ, ਜਾਣੋ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਾਰੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ।
Published : January 7, 2026 at 8:45 PM IST
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ, ਸੀਆਈਏ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼, ਉਬੇਰ ਈਟਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਝਾਨ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ, ਤਖਤਾਪਲਟ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ - ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਟੇਕਆਉਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੈ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਵੀਅਤ ਜਾਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
1983 – ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ: 40ਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ। 1989 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
1990 – ਕੁਵੈਤ ਉੱਤੇ ਇਰਾਕੀ ਹਮਲਾ: ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ 1990 ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਉੱਤੇ ਇਰਾਕੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ 21 ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ।" ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਸਲਾਈਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼" ਸੀ, ਨੇ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
1998 - ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼: ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ, ਮੀਕਸ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 59 ਪੀਜ਼ਾ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
2011 - ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਮੌਤ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2024 – ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ: 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸਨ।"
2025 – ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਇਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 12 ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਿਆਤ X ਖਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕ : ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OSINT ਟਰੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1999 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸੋਵੋ ਉੱਤੇ ਨਾਟੋ ਬੰਬਾਰੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ, 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।