ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਦੱਖਣੀ ਟਾਪੂ ਕਿਊਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
Published : July 28, 2026 at 6:57 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਟਾਪੂ ਕਿਊਸ਼ੂ ਵਿੱਚ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮੁੱਖ ਟਾਪੂ ਕਿਊਸ਼ੂ ਦੇ ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਵਿੱਚ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨੇ ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1 ਮੀਟਰ (3 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Live footage from Kumamoto Castle shows intense shaking and a haze of dust/smoke following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck Kumamoto, Japan. pic.twitter.com/TAj1SqBLcH— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
ਤਾਕਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
- ਭੂਚਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
- ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਏਰੀਆਕੇ ਬੇ ਲਈ ਸੀ।
- ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁਨਾਮੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
A landslide occurred in Kumamoto City, Japan, after a powerful 7.1-magnitude earthquake. pic.twitter.com/KgYnkf5JoP— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 2016 ਵਿੱਚ, ਕੁਮਾਮੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,800 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।
EQ of M: 6.5, On: 28/07/2026 12:57:22 IST, Lat: 32.643 N, Long: 130.985 E, Depth: 70 Km, Location: Japan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) July 28, 2026
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