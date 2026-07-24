ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ! ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਫਹਿਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Published : July 24, 2026 at 10:41 PM IST
ਲੰਡਨ: ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲਾ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਫਹਿਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਨ ਜਲਾਵੀ ਅਲ ਸਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ।
ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ 25 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੇਨਸਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਰੀਅਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਿਲਿਆ: ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ
ਇਨਰ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਕੋਰੋਨਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਿੰਤਾ-ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮਰਸੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਨਫੋਰਡ ਹਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਾਇਕ ਕੋਰੋਨਰ ਜੀਨ ਹਾਰਕਿਨ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ "ਦੁਰਘਟਨਾ" (ਦੁਰਘਟਨਾਤਮਕ ਮੌਤ) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।