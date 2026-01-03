ETV Bharat / international

ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

EARTHQUAKE IN MEXICO
ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ (AP)
ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾਉਡੀਆ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.5 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੇ ਸੈਨ ਮਾਰਕੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਵਲਿਨ ਸਲਗਾਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਰੇਰੋ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਿਲਪੈਂਸਿੰਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਕਲਾਰਾ ਬਰੂਗਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ 21.7 ਮੀਲ (35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੈਂਚੋ ਵੀਜੋ, ਗੁਆਰੇਰੋ ਤੋਂ 2.5 ਮੀਲ ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 57 ਮੀਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਨਬੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਜੋਸ ਰੇਮੁੰਡੋ ਡਿਆਜ਼ ਤਾਬੋਆਡਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜੋ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਸੈੱਲਫੋਨ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੂਚਾਲ ਹਲਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਝਟਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਪੁਲਕੋ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਾ ਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

