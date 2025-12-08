ETV Bharat / international

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 7.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

A powerful earthquake strikes Japan, tsunami alert issued
ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ 7.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ (ANI)
By PTI

Published : December 8, 2025 at 10:29 PM IST

ਟੋਕੀਓ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7.6 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਅਓਮੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਕਾਈਡੋ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਰਾਤ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਭੂਚਾਲ

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.9 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:03 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ।

ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਫੁਨਾਰੋ, ਮਿਆਕੋ ਅਤੇ ਕਾਮਾਈਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

