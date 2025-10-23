ETV Bharat / international

ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।

VENEZUELA PLANE CRASH
ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਿਆ ਜਹਾਜ਼ (@aviationbrk)
ਕਰਾਕਸ (ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ): ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤਾਚਿਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ PA-31 ਜਹਾਜ਼ ਪੈਰਾਮਿਲੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ।

ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕਾ

ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੈਰਾਮਿਲੋ ਏਅਰਫੀਲਡ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ।

2 ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ

ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਐਲ ਨੈਸੀਓਨਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੋਨੀ ਬੋਰਟੋਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਮਾਲਡੋਨਾਡੋ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਟੇਕਆਫ ਦੌਰਾਨ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ

ਐਮਰਜਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤਾਚੀਰਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੇਰੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ (PNB) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਦੋ-ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼

ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਈਪਰ ਚੇਏਨ (PA-31T1) ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਪਾਈਪਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇੱਕ ਦੋ-ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਟਰਬੋਪ੍ਰੌਪ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਣਾਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੀਅਰਜੈੱਟ 55 ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਮੋਨ ਬੋਲਿਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
TAKEOFF AT PARAMILLO AIRPORT
PLANE CRASH VIDEO
VENEZUELA PLANE CRASH

