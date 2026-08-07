ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਠੋਕਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਿਗੜੀ
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਟਾ ਨੂੰ 567 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
Published : August 7, 2026 at 1:49 PM IST
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 567 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬਿਡਸ਼ੇਡ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ, 420 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਰਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੇਟਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ 375 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, 942 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਟਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 589.44 ਡਾਲਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਮੈਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਉਲ ਟੋਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਉਸ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ," ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"
ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੱਜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਟਾ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਜਾਂ COPPA, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਟਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਭਰੋਸਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ "13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਡਲ" ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਬੂਤ
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਟਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਓਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਟਾ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਬਹੁ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਨੇਸੀ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਸਨੈਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ "ਵਧ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ" ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ।
ਨੌਰਥਈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੌਰਾ ਐਡਲਸਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਗੇ।"
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