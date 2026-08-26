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ਦੁਰਲੱਭ: ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਮਿਲੇ 72 ਆਂਡੇ, 2 ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਖੀ

ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 37 ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ 72 ਆਂਡੇ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ।

KING COBRA NEST CLUTCH
ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ (File)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 5:21 PM IST

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ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ 72 ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਦੋ ਮਾਦਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੋਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਨਮਿੰਗ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਣਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਈਨ ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 1 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 72 ਆਂਡੇ ਲੱਭੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਆਂਡੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਗਰਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ; ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 35°C ਅਤੇ 40°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ - ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕੁਨਮਿੰਗ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 37 ਆਂਡੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 72 ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ - ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਗ ਕੋਬਰਾ ਸਮੂਹ।

ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਬਰਾ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਾਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ - ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ - ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਵਿਆਖਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਕੋਬਰਾ ਪੂਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

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KING COBRA NEST CLUTCH

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