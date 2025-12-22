ETV Bharat / international

ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਮੋਤਾਲੇਬ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼!

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ...

Published : December 22, 2025 at 8:32 PM IST

ਢਾਕਾ: ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਤਾਲੇਬ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਬੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਮੋਤਾਲੇਬ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਦਾ ਖੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੇਬਰ ਵਿੰਗ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਤਾਲੇਬ ਸ਼ਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੋਨਾਡੰਗਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਮੂਦਾ ਮਿਤੂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਖੁਲਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੋਤਾਲੇਬ ਸ਼ਿਕਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਦਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਬੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਬਿਜੋਏਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਨਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

