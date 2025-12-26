ETV Bharat / international

ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, 6 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

BOMB BLAST IN SYRIAN MOSQUE
ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 26, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੇਰੂਤ: ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ (SANA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਾਰਪੇਟਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਮਸਜਿਦ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਾਦੀ ਅਲ-ਧਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਸ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, SANA ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤ ਤਹਿਰੀਰ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ ਬਾਗੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਟ

ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਲਾਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਅਸਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲਾਵੀ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਸਨ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ (ਸੀਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਜ਼) ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੇਪੋ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

TENSIONS IN SYRIA
BOMB BLAST IN SYRIAN MOSQUE
ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ
ਬੇਰੂਤ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ
BEIRUT BLAST DEATHS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.