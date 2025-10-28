6.1 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਲ ਗਿਆ ਤੁਰਕੀ, ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਾਲੀਕੇਸਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਦਿਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ।
Published : October 28, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : October 28, 2025 at 11:20 AM IST
ਅੰਕਾਰਾ: ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6.1 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਲੀਕੇਸਿਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੰਦਿਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (AFAD) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨਾਦੋਲੂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਆਫ਼ਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬਾਲੀਕੇਸਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:48 ਵਜੇ (1948 GMT) ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਸਾ, ਮਨੀਸਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਯੇਰਲਿਕਾਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਦਿਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਢਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
#UPDATE A 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey late on Monday, with tremors felt in Istanbul and other cities, the country's emergencies agency said. The quake struck at 10:48 pm local time (1948 GMT), the AFAD agency said. There were no immediate reports of victims. pic.twitter.com/eHWyCkzQSn— AFP News Agency (@AFP) October 27, 2025
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਹਿਲਾ 7.8 ਅਤੇ ਦੂਜਾ 7.5 ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.4 ਸੀ।
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਚਾਲ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ਾਮ 6:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਚਮੋਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 3.4 ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।