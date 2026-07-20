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ਪੇਰੂ ਦੇ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਘਰ

ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ 5.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

A 5 magnitude earthquake
ਪੇਰੂ ਦੇ ਐਂਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 11:20 AM IST

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ਲੀਮਾ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੇਰੂ ਦੇ ਐਂਡੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 5.5 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 300 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (USGS) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 9:24 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਆਨਕਾਯੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਕਾਯਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (1.24 ਮੀਲ) ਪੱਛਮ-ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (6.21 ਮੀਲ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ।

ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ

ਪੇਰੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਂਗੋ ਬਾਜੋ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਬਲਾਂ ਹੇਠ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।'

ਪੇਰੂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ "ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ" 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ, ਪੇਰੂ ਦੇ ਇਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਸਕੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

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EARTHQUAKE HITS PERU
BUILDINGS COLLAPSED
EARTHQUAKE NEWS
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਭੂਚਾਲ
PERU EARTHQUAKE

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