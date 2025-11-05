2 ਗਾਈਡਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਜਾਨਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਦੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ।
Published : November 5, 2025 at 3:21 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਪਾਲੀ ਗਾਈਡਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗਿਆਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਧੀਨ ਮਾਊਂਟ ਯਾਲੁੰਗ ਰੀ (6,920 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਡਲਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ।
'ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ'
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗਿਆਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੱਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਦੋ ਇਤਾਲਵੀ (ਪਾਓਲੋ ਕੋਕੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਡੀ ਮਾਰਸੇਲੋ), ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।'
'ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ'
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਇਤਾਲਵੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ, ਸਟੀਫਨੋ ਫਾਰੋਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅਲੇਸੈਂਡਰੋ ਕੈਪੂਟੋ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ, ਮਨਾਸਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਪਨਬਾਰੀ (6,887 ਮੀਟਰ) ਦੇ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5,242 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਾਲਵੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ, ਵਾਲਟਰ ਪਾਰਲੀਅਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਾਊਂਟ ਯਾਲੁੰਗ ਰੀ 'ਤੇ ਸੱਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ।"