ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 85 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਰਜਣਾਂ ਲਾਪਤਾ
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੇਬੂ (ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼): ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੂ ਤੂਫਾਨ ਕਲਮੇਗੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 85 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਜਣਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਬੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਸਮਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਨ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ।
'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ'
ਸੇਬੂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲਾ ਮਾਰਲੋਨ ਐਨਰੀਕੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁ ਸਮਾਨ ਚਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,"।
'ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖਤਮ'
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਤਾਲੀਸੇ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲਾ ਆਈਲੇਨ ਓਕੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਚ ਗਿਆ।
'75 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ'
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿੰਡਾਨਾਓ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਆਗੁਸਾਨ ਡੇਲ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਨੋ ਨਾਮਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸਾਯਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਲੁਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮਿੰਡਾਨਾਓ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
'6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ'
ਕਲਮੇਗੀ ਉੱਤਰੀ ਸੇਬੂ ਵਿੱਚ 6.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 20ਵਾਂ ਤੂਫਾਨ, ਕਲਮੇਗੀ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। (ANI)
