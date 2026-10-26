ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਲੂਲਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ANI
Published : October 26, 2026 at 8:52 AM IST
ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ: ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ, 80 ਸਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਲਾਵੀਓ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡੈਟਾਫੋਲਹਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 99.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 51.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ 48.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੇਟੁਲੀਓ ਵਰਗਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ
ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਲੂਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2003 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਲੂਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੂਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੂਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੂਲਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੂਲਾ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।