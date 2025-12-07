ETV Bharat / international

ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

earthquake
ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ (ETV Bharat)
By ANI

December 7, 2025

ਜੂਨੋ, ਅਲਾਸਕਾ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਅਲਾਸਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਕੋਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 7.0 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਲਾਸਕਾ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 7.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਜੂਨੋ, ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਮੀਲ (370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟਹੋਰਸ, ਯੂਕੋਨ ਤੋਂ 155 ਮੀਲ (250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 80 ਮੀਲ (130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ, ਹੇਨਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਯੂਕੋਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ 2022 ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,018 ਦੱਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਯਾਕੂਟਾਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 56 ਮੀਲ (91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ USGS 662 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਮੀਲ (10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਛੋਟੇ ਝਟਕੇ ਆਏ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਕਲੋਂਡਾਈਕ ਹਾਈਵੇਅ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 24 ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 106 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਭਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸੜਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਿਨ ਨਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1899, 1979, 2002 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

