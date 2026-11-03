ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਰੁਝਾਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
By PTI
Published : November 3, 2026 at 5:37 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਅਤੇ ਯੂਗੋਵ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ "ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਟੀਟਿਊਡਜ਼ ਸਰਵੇ" (IAAS) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 7 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,000 ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਲੇਖਕਾਂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਬਦਰੀਨਾਥਨ, ਦੇਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਐਨਾਬੇਲ ਮਿਲਰ, ਐਂਡੀ ਰੋਬੈਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
2024 ਵਿੱਚ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ
ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ, 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਘਟ ਕੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।