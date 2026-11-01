ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : ਸ਼ੇ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ 'ਤੇ 6 ਭਾਰਤੀ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ

ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : ਸ਼ੇ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ 'ਤੇ 6 ਭਾਰਤੀ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
By ANI
Published : November 1, 2026 at 12:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਝੀਲ, ਸ਼ੇ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਡੋਲਪਾ ਬੁੱਧਾ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ੇ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਨੁਮਲਾ ਪਾਸ ਅਤੇ ਬਾਗਲਾ ਪਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ। ਸਥਾਨਕ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਰਨਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਦੱਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਡੋਲਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਨੇ ਹਮਾਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਧੋ ਤੋਂ ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। "ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਔਖੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸ਼ੇ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਵਾ ਸਮਦੁਕ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਰਡ 4 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੁੱਲ 244 ਸੈਲਾਨੀ ਅੱਪਰ ਡੋਲਪਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 149 ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, 44 ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 51 ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।"
ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ-ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018/19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,882 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਕਸੁੰਡੋ ਝੀਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਡੋਲਪਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਨਿਲ ਰਾਜ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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