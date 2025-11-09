ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਇਆ 6.7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ 6.7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : November 9, 2025 at 4:29 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਐਮਏ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.7 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 4 ਮਾਪੀ ਗਈ।
ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ (3 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਓਫੁਨਾਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, 2,825 ਤੱਟਵਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ 6,138 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
[17:03, 09 Nov. JST] #Earthquake Information— Japan Earthquakes (@quakes_jpn) November 9, 2025
Max Intensity: 4
Magnitude: 6.5
Depth: about 10km
Epicenter: Off the Coast of Sanriku
Tsunami: No threat of tsunami damage pic.twitter.com/dceLCRlVlS
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਟ 'ਤੇ 6.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਵਾਤੇ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਲਈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਪਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਭੁਚਾਲ
ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਵਾਤੇ ਦੇ ਓਫੁਨਾਟੋ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:39 ਵਜੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵਾਤੇ ਦੇ ਕੁਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:52 ਵਜੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5:12 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਵਾਤੇ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਲਕੇ ਪਧਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BREAKING: A tsunami advisory was issued for Iwate Prefecture on Sunday evening following a magnitude 6.7 earthquake that struck off the coast. Waves of up to 1 meter are possible, according to the Japan Meteorological Agency. People are urged to stay away from the coast. pic.twitter.com/AeoD6pGxUv— The Japan Times (@japantimes) November 9, 2025
ਜਾਪਾਨੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5:03 ਵਜੇ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇਵਾਤੇ ਦੇ ਮੋਰੀਓਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਯਾਹਬਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਆਗੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਦੇ ਵਾਕੂਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ 4.0 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਜਾਪਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਹੋਕੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਕਾਨਸੇਨ (ਜਾਪਾਨੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਂਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨ-ਆਓਮੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।