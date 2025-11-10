ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ
ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਮਾਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਮਾਕੋ (ਮਾਲੀ): ਮਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਮਾਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ "ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ" ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੂਤਾਵਾਸ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਅਗਵਾ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਸਮੂਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਮਾਕੋ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮਾਤ ਨੁਸਰਤ ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਅਲ-ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਜੇਐਨਆਈਐਮ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਬਾਲਣ ਕਾਫਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The Embassy is aware of the unfortunate incident of kidnapping of five of our nationals in 🇲🇱 on 6 Nov 2025. The Embassy has been working closely with the 🇲🇱 authorities and the company concerned to secure their safe release as quickly as possible. @MEAIndia @PMOIndia— India in Mali (@IndianEmbassyML) November 9, 2025
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਮਾਕੋ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ "ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ," ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਐਨਆਈਐਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਣ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਸੜ ਗਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਹੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀ, ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸਕੋ ਦੇ "ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਰ" ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹਨ, 2021 ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕੇਅਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ" ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਮਾਕੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਅਗਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।