ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਏ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਜਹਾਜ਼, 4 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ SF-260 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 24, 2026 at 4:15 PM IST
ਮਨੀਲਾ (ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼): ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਟੰਗਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਪਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਨਾਂਡੋ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਾਇਲਟ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਫਰਨਾਂਡੋ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਟਕਰਾਏ ਦੋ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼
ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਦੋ SF-260 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਟੰਗਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਪਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਨਾਂਡੋ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਦੁਰਘਟਨਾਪੂਰਨ ਹਾਦਸਾ"
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ "ਦੁਰਘਟਨਾਪੂਰਨ ਹਾਦਸਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਸੀਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ SF-260 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ SF-260 ਜਹਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਲੀਪੀਨ ਫੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਫੌਜ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।