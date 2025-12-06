ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸਟੇਸੀ ਟੇਲਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

SMUGGLING FROM INDIA INTO US
3 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ (IANS)
By PTI

Published : December 6, 2025 at 3:47 PM IST

ਨਿਊਯਾਰਕ: 42 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸਟੇਸੀ ਟੇਲਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੈਟਸਬਰਗ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੇਲਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਲਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਚੁਰੂਬਸਕੋ ਨੇੜੇ ਟੇਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਏ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਰ ਆਦਮੀ, ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਦੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੇਲਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਥਿਊ ਗੈਲੋਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

