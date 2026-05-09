ETV Bharat / international

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ, 3 ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ !

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Canada couple murder case
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ (IANS)
author img

By PTI

Published : May 9, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

2022 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਅਰਨੋਲਡ ਅਤੇ ਜੋਐਨ ਡੀ ਜੋਂਗ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਂਡਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਤੂਰ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਾੱਸ਼ਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਜੋਂਗਸ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਜੋੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਨੋਲਡ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਡਕਟ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਐਨ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ

ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੀਐਨਏ, ਆਰਨੋਲਡ ਡੀ ਜੋਂਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

28 ਮਈ ਨੂੰ ਸਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਡੇਟਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

CANADA COUPLE MURDER CASE
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਤਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
CANADA COUPLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.