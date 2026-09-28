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ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 3 ਦੀ ਮੌਤ, 4 ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

SHOOTING AT DETROIT
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 28, 2026 at 5:37 PM IST

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ਅਮਰੀਕਾ(ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ): ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਡੈਟ੍ਰੋਇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਟੌਡ ਬੈਟਿਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7:21 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਮਰਦ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਟਿਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਡੈਟ੍ਰੋਇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਬ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੇਵਿਡ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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GUNFIRE AT DETROIT
LIFE THREATENING INJURIES
SHOOTING AT DETROIT
ਡੇਟ੍ਰੋਇਟ ਕਲੱਬ ਫਾਇਰਿੰਗ
GUNFIRE AT DETROIT

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