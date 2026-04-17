ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਘਾਤਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ।
Published : April 17, 2026 at 3:38 PM IST
Andaman Sea Tragedy: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਈਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ) ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
'ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘਰ'
1982 ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਖਾਈਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੌਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਕੁਟੂਪਾਲੌਂਗ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਾਨਗੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 340% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕਸ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਯਾਤਰਾ
ਪ੍ਰਵਾਸ ਯਾਤਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਟੇਕਨਾਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਫ ਨਦੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਇਨਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਗੋਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ" (Ghost Protocol) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (AIS) ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਹਨੇਰਾ ਜਾਣਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2025-2026 ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ
2014 ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੂਟ (4,126), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ (5,213), ਹੌਰਨ ਆਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪਾਰ (1,031) ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ (539) 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ (2014-2024)
|ਅਫਰੀਕਾ
|ਅਮਰੀਕਾ
|ਏਸ਼ੀਆ
|ਯੂਰਪ
|ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ
|ਕੁੱਲ
|4406
|3,032
|2285
|249
|26,913
|36,885
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2001
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ SIEV-X ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 421 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਰਾਕੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 353 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ-ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਸੀ।
17 ਦਸੰਬਰ, 2011
ਜਾਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਚੇ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015
ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਘਟਨਾ
ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 70 ਮੀਲ ਦੂਰ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 28 ਬਚੇ। UNHCR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015
ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹੀਨਾ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (IOM) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1,250 ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ।
14 ਜੂਨ, 2023
ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 650 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲਰ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਪਾਈਲੋਸ ਤੱਟ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਵਾਰ ਲਗਭਗ 750 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 104 ਹੀ ਬਚੇ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2021
31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਰਚ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਐਨਜੀਓ ਓਪਨ ਆਰਮਜ਼ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ 169 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।