23 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਅਰ

ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ (IANS)
By IANS

Published : May 19, 2026 at 8:26 PM IST

ਲੰਡਨ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਹੈਮਵੁੱਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਰਹੈਮਵੁੱਡ ਦੇ ਫੇਅਰਵੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਨਿਵਾਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ "ਐਲਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਹੈਮਵੁੱਡ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ - ਅਤੇ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ - ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਡੈਨ ਓਜ਼ਾਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲਿੰਡਾ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਹੈਮਵੁੱਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

