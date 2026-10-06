Nobel Prize 2026: ਫਰਾਂਸਿਸ ਹਾਲਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ
ਫਰਾਂਸਿਸ ਹਾਲਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 8:57 PM IST
ਸਟਾਕਹੋਮ (ਸਵੀਡਨ): ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ 2026 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹਾਲਜ਼ਨ ਨੂੰ "ਆਈਸਕਿਊਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ (IceCube Neutrino Observatory) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਭੌਤਿਕ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ" ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸਿਸ ਹਾਲਜ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ 1944 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਟੀਨੇਨ (Tienen) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1969 ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਕੇ.ਯੂ. ਲਿਊਵਨ (KU Leuven) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. (PhD) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ।
ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ' (neutrinos) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos. The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent settings in which high-energy neutrinos can be created – and could even reveal previously unknown cosmic phenomena. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਗਵਾਈ ਆਈਸਕਿਊਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਹੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਘਣ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਆਈਸਕਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੂਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਲਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਲਜ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ—ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆਏ; ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।"
ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਕੀ ਹਨ?
ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ, ਬਿਜਲਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਪੁੰਜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ 'ਕੌਸਮਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ' (ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਣ ਪ੍ਰਵੇਗਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹੱਸਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
ਅਤਿ-ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ (ultra-high-energy neutrinos) ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਜ਼ਨ (Halzen) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ 'ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਨੋ ਨੂੰ ਫੜਨ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ) ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੌਨ ਕਲਾਰਕ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਐੱਚ. ਡੇਵੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜੌਨ ਐੱਮ. ਮਾਰਟੀਨਿਸ ਨੂੰ "ਬਿਜਲਈ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ" ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 1901 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 230 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 119 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਨ ਬਾਰਡੀਨ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ—1956 ਅਤੇ 1972 ਵਿੱਚ—ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 229 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।