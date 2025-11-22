ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੌਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
By ANI
Published : November 22, 2025 at 2:28 PM IST
ਫੈਸਲਾਬਾਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੂੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟੀਮਰ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ, ਕੈਸਰ ਚੁਗਤਾਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਨਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਾਸਿਰ ਮਨਸੂਰ, ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਲਤੀਫ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕ-ਏ-ਖਲਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰ ਚੁਗਤਾਈ, ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਲਾਲ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਲਾਲ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ, ਰਸੋਈਏ ਖਾਲਿਦ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜ਼ੈਨ ਅਤੇ ਅੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ: ਸ਼ਫੀਕ (62), ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮਕਸੂਦਾ (55), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਰਫਾਨ, ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ (13), ਰੇਹਾਨ (12), ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ (10) ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ (4)।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ, ਓਬੈਦ (24), ਉਮਰ (22) ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ (20) ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ: ਫਖਰਾ (40), ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਮਹਿਮ (4) ਅਤੇ ਜੰਨਤ (3) ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੋ ਭਰਾ, ਵਕਾਸ (25) ਅਤੇ ਸੈਮ (23) ਜੋ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਕਢਾਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਫਜ਼ਲ (23) ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਡਾਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੂ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਾਬ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।